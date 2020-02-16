"خطة البرلمان": ارتفاع الاحتياطي النقدي دليل على استقرار الاقتصاد

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حسن علام- متابعات

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البنك المركزي

لجنة الخطة والموازنة

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه البنك المركزي، بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

وأكد عمر في بيان صحفى له، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر، على الرغم من أن مصر سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها احتياطي نقدي يكفي للاستيراد لأكثر من 8 أشهر.

وتابع: هذا يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن احتياجاتنا متوافرة لأكثر من 8 أشهر، بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.



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