» السجن 10 سنوات لـ "هاتك عِرض" خطيبته بالإسكندرية

أقدم عاطل على هتك عرض خطيبته، داخل منزل أسرتها وحملها منه سفاحًا، بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.

وبشأن هذه الواقعة، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات، على الشاب لاتهامه بهتك عرض خطيبته.

أحداث القضية رقم 12501 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، ترجع إلى تلقى قسم الشرطة بلاغًا من والد فتاة قاصر يتهم خطيبها بهتك عرضها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم «ر.م.ع» عاطل، بخطبة الفتاة وعمرها 17 سنة، بموافقة أسرتها وقام بقراءة الفاتحة واتفقا على موعد عقد القران.

وتبين أنه في تلك الفترة استغل المتهم عدم تواجد أسرة خطيبته بالمنزل وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.