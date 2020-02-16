داعية سلفي يهاجم نجل «الحويني»

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حسن علام- متابعات

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الهجوم

حاتم الحويني

نجل الحويني

الداعية السلفى

هاجم سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، حاتم الحويني نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي تعرض لهجوم ضاري خلال الأيام الماضية؛ على إثر فيديو له منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعلن من خلال ندمه على التعجل في التأليف وحب الشهرة وقتما كان في بداية طريق طلبة للعمل.

وقال «حمودة»، في تصريحات لـ«المصريون»: «أبناء الدعوة السلفية لا يشتمون، ابن الشيخ الحويني هو من فتح باب شتم المشايخ».

وتابع: «حاتم الحويني هو من سن هذه السنة السيئة، عندما كرر شتم بعض المشايخ، وفتح المجال والتعليقات للسفهاء للطعن في بعض أهل العلم، وحتى الآن لم يعتذر حاتم على تطاوله على مشايخ فضلاء، ولم يُعلن توبته عن سوء أدبه وقُبح سلوكه مع علماء أجلاء..، وهو بذلك قد أساء أيضًا للشيخ الحويني».

وأردف: «وكذلك دأب أتباع الإخوان على شتم الشيخ حسان وبرهامي وغيرهما، وتجرأ أتباع الإخوان وجرَّؤا غيرهم على سب الدعاة، لأن هؤلاء المشايخ رفضوا نهج الإخوان، ولم يُساندوهم في رابعة ولا غيرها، فلذلك يتطاول الإخوان على المشايخ الذين يحرصون على الحفاظ على مصر».

واختتم: «المداخلة أيضًا أسهموا في تشويه المشايخ، ورسلان وتلامذته لهم جهد غير مشكور في محاولة إسقاط هيبة الدعاة، والمداخلة ليسوا على نهج السلف، وليسوا على سبيل أهل السنة والجماعة، بل هم يشتمون أنفسهم، وأتباع هشام البيلي المدخلي في عراك دائم مع أتباع رسلان المدخلي، فهم قوم سوء سبابون شتامون».


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