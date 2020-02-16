«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

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حسن علام- متابعات

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الفريق أحمد عبدالرحمن نصر

قائد القوات الجوية الأسبق

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى.

وحضر الجنازة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة . 
كان الفقيد قد تخرج فى الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج فى المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية فى الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996 - واشترك فى جميع الحروب التى خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973 وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة . 

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذى يعد أحد الرموز المضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء فى خدمة الوطن والقوات المسلحة.

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