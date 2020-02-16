  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاسماعيلى

البطولة العربية.. بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

أرشيفية

داعية سلفي يهاجم نجل «الحويني»

أرشيفية

بالفيديو.. اشتعال النيران في طائرة ركاب تركية

حكم

طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر

بن علوي

تحذير عُمانى من اندلاع حرب في الخليج

مرتضى منصور

قرار مفاجئ لـ"مرتضى منصور" بعد القبض على جماهير الزمالك

سفير قطر بالمكسيك

سفير قطر بالمكسيك يرقص مع فتاة ويثير الغضب

الشعب السعودي

"بن سلمان" يزف بشرى للسعوديين

طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر

الرياضة

حكم
حكم
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية

#

الأهلي في ورطة بعد قرار اتحاد الكرة

#

«الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر

#

تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

السوبر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعيين النرويجي سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، ببطولة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبل مواجهة الأهلي.. مدرب صن داونز يوجه رسالة لـ«شيكابالا»
» كيف يعالج الشاي الأخضر مشاكل الكبد؟
» عن "شاكوش".. فنان شهير: هي خربانة من زمان
» سبب واحد يجعل مناعة النساء أفضل من الرجال
» "أيمن بهجت قمر" يعلن عن ندمه ويصف إحدى أغنياته بلفظ خارج
» أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد
» عمارة: لست محاميًا عن "شاكوش" والإنصاف العادل واجب
» المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021
» وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين
» عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته
» برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان