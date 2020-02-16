طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر

16 فبراير 2020 - 04:44 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن تعيين النرويجي سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، ببطولة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".