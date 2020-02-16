تحذير عُمانى من اندلاع حرب في الخليج

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كشف وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، عن المكان المعرض أكثر من غيره لاندلاع حرب بمنطقة الخليج.

وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز، أكبر مقارنة بأي مكان آخر في المنطقة.

 ولفت إلى أن هذا بسبب العدد المتزايد من السفن الحربية التي تؤمنه.

وأشار، إلى أن "هناك الكثير من السفن الحربية في هرمز، ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث"، ما يجعل المنطقة "نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة".

ودفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال مجموعات عمل حربية لحماية الشحن هناك، وألقت واشنطن بالمسئولية على طهران عن هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة أو بالقرب منها، وهو ما تنفيه إيران.


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