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"صناع الخير" توزع 750 بطانية على الأسر بالبحيرة وأسوان

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صناع الخير توزع 750 بطانية على الأسر بمحافظتي البحيرة وأسوان
صناع الخير توزع 750 بطانية على الأسر بمحافظتي البحيرة وأسوان
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متابعات- سارة أشرف

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قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية بتوزيع 750 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظتى الشرقية وأسوان.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أنه تم توزيع بطاطين بقرى ومراكز محافظة البحيرة، وذلك ضمن حملتها صناع الدفا، لحماية الأسر الأكثر احتياجًا من برد الشتاء القارص، حيث تم توزيع 100 بطانية بقرية بيبان مركز كوم حمادة،  كما تم توزيع 50 بطانية بقرية الإمام الطبرانى بمركز وادى النطرون، بالإضافة إلى 100 بطانية بقرية عبد الحليم محمود بمركز النوبارية، وفى قرية النجاح وقرية الخرطوم بمركز بدر تم توزيع 200 بطانية.

وأضاف عبد الجليل، أن الحملة مستمرة فى الوصول إلى جميع محافظات مصر حيث تم توزيع 100 بطانية بقرية السيل الريفى بمحافظة أسوان، وفى مركز إدفو بالمحافظة تم توزيع 100 بطانية بقرية الغنيميه، و50 بطانية بقرية الكرابله، بالإضافة إلى 50 بطانية أخرى بقرية حوش، مضيفا أن المؤسسة تستهدف توزيع 50 الف بطانية ضمن حملتها والتى سوف تصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار عبد الجليل إلى أن الحملة تم تنفيذها بقرى الزيات والخرطوم وشرق بولاق بمراكز الداخلة والخارجة وبلاط بمحافظة الوادى الجديد، كما تم تنظيمها فى عدد من القري والتجمعات القبلية الأشد احتياجا بمناطق نخل والجدي الشيخ عواد ووسط سيناء وصولا إلي منطقة جبل سانت كاترين مرورا بمنطقة النبي صالح والسعال والمرة والفرنجة،بمحافظة جنوب سيناء.

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