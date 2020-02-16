"بن سلمان" يزف بشرى للسعوديين

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متابعات- أمينة عبد العال

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الأمير عبد العزيز بن سلمان

زف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشرى سارة إلى الشعب السعودي معلنا أن المملكة ستكون مصدرة للغار والبتروكيماويات قريبًا.

وأضاف الأمير عبد العزيز خلال تدشين فعاليات مؤتمر"سابك 2020" في المنطقة الشرقية أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة لافتا إلي أن المملكة تسعي إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

جدير بالذكر أن صحيفة "لوبينيون" الفرنسية نشرت تقرير في يونيو 2019 أن المملكة العربية السعودية تعتزم بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.

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