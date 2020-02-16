  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سفير قطر بالمكسيك

سفير قطر بالمكسيك يرقص مع فتاة ويثير الغضب

الشعب السعودي

"بن سلمان" يزف بشرى للسعوديين

الدكتورة هالة زايد

الصحة: اكتشاف علاج لـ"كورونا" خلال 3 أسابيع

مقطع من الفيديو

بالفيديو.. الجراد يقتحم مناطق زراعية بالسعودية

القوات أمريكية

قوات أمريكية تغادر العراق وتتجه إلى سوريا

الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر: مطبخنا الغنائي مليان صراصير

قاسم سليماني، قائد فيلق القدس

إيران تستفز إسرائيل بتمثال لـ"سليماني"

سامي سرحان

"عم أشقية مصر"..اتحبس في واقعة سرقة وطلعه "السادات"

بن فرحان

السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

بطرس بطرس غالي

"تزوج من يهودية وجميع أسرته وزراء".. ما لا تعرفه عن بطرس غالي

بالفيديو.. الجراد يقتحم مناطق زراعية بالسعودية

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»

#

بالفيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت

#

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

السعودية

الرياض

إثيوبيا

الجراد

#اخبار السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقتحام كميات هائلة من الجراد محافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

ويظهر مقطع الفيديو كميات هائلة من الجراد وهي تنتشر في المناطق الزراعية بمحافظة عنيزة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت أنه نتيجة لتأثير الرياح الجنوبية تحركت أسراب الجراد إلي أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل الشرقية.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة حذرت  من مجاعة محتملة في منطقة شرق أفريقيا في أسوء اجتياح منذ 25 عامًا خاصة في الصومال وإثيوبيا.

 

https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2020/02/Untitled-Project344%D9%82%D8%AB.mp4?_=1

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كيف يعالج الشاي الأخضر مشاكل الكبد
» عن "شاكوش".. فنان شهير: هي خربانة من زمان
» سبب واحد يجعل مناعة النساء أفضل من الرجال
» أيمن بهجت قمر يعلن عن ندمه ويصف إحدى أغنياته بلفظ خارج
» أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد
» عمارة: لست محاميًا لـ شاكوش والإنصاف العادل واجب
» المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021
» وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين
» عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته
» برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار
» حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن "خمور وحشيش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان