حلمي بكر: مطبخنا الغنائي مليان صراصير

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إيمان هاني

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وجه الموسيقار حلمي بكر، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس أنا بحيي اللي إنت بتعمله، ومشفق عليك، عملت كباري، وأسفلت، ومشروعات كهرباء".

وأضاف "بكر"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس عايزة تصحى، بس في حد حاطط طوبة كبيرة على دماغهم"، معقبا: "الدولة هى اللي لازم تشيل الطوبة".

وعن الوضع الغنائي، عقب الموسيقار حلمي بكر، "مطبخنا الغنائي بقى مليان صراصير وحشرات مختلفة، الصراصير انتشرت أوى".

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