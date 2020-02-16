السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

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وكالات - الدويني فولي

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وتابع بن فرحان خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن أمس السبت، في معرض ردًا على سؤال من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق الأوسط تشمل بدء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل التوقيع على اتفاقية "اللاحرب" التي تسعى إليها تل أبيب: "تطوير العلاقات مع إسرائيل - فقط عندما يتم توقيع اتفاق سلام ووفقا لشروط الفلسطينيين".

وكان فرحان قد نفى في وقت سابق وجود أي خطط لعقد لقاء بين قادة السعودية وإسرائيل، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقات بين البلدين، وأن المملكة تقف بحزم إلى جانب فلسطين.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لم يحضر مؤتمر ميونخ، رغم أنه كان يستعد لذلك بهدف لقاء وزراء عرب.

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