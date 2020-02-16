السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وتابع بن فرحان خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن أمس السبت، في معرض ردًا على سؤال من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق الأوسط تشمل بدء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل التوقيع على اتفاقية "اللاحرب" التي تسعى إليها تل أبيب : "تطوير العلاقات مع إسرائيل - فقط عندما يتم توقيع اتفاق سلام ووفقا لشروط الفلسطينيين".