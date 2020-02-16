عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

16 فبراير 2020 - 11:53 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الفزع التي أصابت المصريين فور إعلان وزارة الصحة اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.

وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "الراجل المصاب اتاخد بعربية مجهزة تجهيز كامل وتم نقلة لمستشفى النجيلة، ليه فيه فزع، وفيه شك، ما تقوم به وزارة الصحة هي منظومة دولة كاملة".

وتابع: "كوريا الشمالية ضربوا مسئولا بالرصاص بسبب كورونا، الناس ديه معندهاش هزار، إحنا مش هنعمل كده، مش هنعدم حد، بس لازم مانقلقش".