عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

إيمان هاني
استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الفزع التي أصابت المصريين فور إعلان وزارة الصحة اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.
وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "الراجل المصاب اتاخد بعربية مجهزة تجهيز كامل وتم نقلة لمستشفى النجيلة، ليه فيه فزع، وفيه شك، ما تقوم به وزارة الصحة هي منظومة دولة كاملة".
وتابع: "كوريا الشمالية ضربوا مسئولا بالرصاص بسبب كورونا، الناس ديه معندهاش هزار، إحنا مش هنعمل كده، مش هنعدم حد، بس لازم مانقلقش".
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