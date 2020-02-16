مستقبل وطن يطالب بصرف فروق معلمي الصف المتأخرة من 6 أشهر

16 فبراير 2020 - 11:22 ص

طالب المستشار عربي زيادة، الفقيه القانونى، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الصف، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتدخل لصرف فروق الحد الأدنى لمعلمي الصف لشهري 7 و8 الماضيين والتى صرفتها كل الإدارات ما عدا إدارة الصف التى تتعنت ضد المعلمين.

وقال زيادة إن إدارة الصف هى الوحيدة التى لم تقم بصرف فروق الحد الأدنى للمعلمين رغم مرور 6 أشهر عليها، مؤكدًا أن هناك تعنتًا وتأخرًا وتباطؤًا رهيبًا من قبل المسئولين عن المالية سواء بادارة الصف أو مديرية التربية والتعليم بالجيزة في عدم مد إدارة الصف بدعم مالي كافي لصرف حقوق المعلمين منها.

وأكد زيادة أن إدارة الصف هي الإدارة الوحيدة التى يتأخر فيها صرف جميع مستحقات المالية للمعلمين ولا نعرف أهذا راجع لتعنت المديرية أم لتباطؤ وتكاسل الموظفين المسئولين عن المالية بالمديرية أم لتجاهلهم معلمى الصف، موضحًا أنه لو لم تحل المشكلة سيصعد الأمر لنواب البرلمان بالحزب ليتخذوا موقفًا قويًا لإعادة مستحقات معلمي الصف.