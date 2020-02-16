أديب لـ وزير النقل: بتجيب الفلوس منين

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وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالاً إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد حديثه عن حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع النقل، وتكلفتها، قائلاً: "إنتم بتجيبوا فلوس منين للمشروعات".

و قال "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنجيب الفلوس جزء من موازنة الدولة، لما نشتغل تقولوا بتجيبوا الفلوس منين، لما منشتغلش تقولوا بتودوا الفلوس فين".

وأضاف وزير النقل، أن الرسوم التي يتم تحصيلها بالطرق تستخدم في تنفيذ مشروعات الطرق، مؤكدًا أنهم يهتمون بمشروعات النقل في كل محافظات مصر، معلقًا: "أهالي بحري هيحسدوا أهل الصعيد".

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