بالفيديو.. لاعبو الزمالك يغنون مع الجمهور: حي حي دور الأهلي جاي

16 فبراير 2020 - 10:24 ص

ردد مصطفى محمد وعبد الله جمعة، لاعبي الزمالك الهتافات والأغاني مع جماهير الفريق التي تواجدت في مطار القاهرة الدولي لاستقبالهم عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي: "حي حي دور الأهلي جاي"



وتوّج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليكون التتويج الرابع في تاريخ القلعة البيضاء.



وكان عبد الله جمعة قد استفز جمهور الأهلي بعد الفوز بالكأس، حيث خرج بفيديو يتهكم على هزيمة الأهلي من الترجي العام قبل الماضي وجملة "أضرب يا بدري".



ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك يوم الإثنين المقبل إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل.



