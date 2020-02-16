الجندي: القانون قادر على تعطيل بعض أحكام القرآن

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عمر بن الخطاب

دي إم سي

الجندى

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك بعض الأحكام مُعلقة في القرآن مثل الأحكام المتعلقة بالرق والعبيد، قائلاً: "حكم الرق عطل بسبب تطور وإرادة المجتمع".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المجتمع نفسه هو القادر على تعطيل بعض أحكام القرآن الكريم، ولكن هذا التعطيل لا يكون في ثوابت الدين، فلا يجوز للمجتمع أن يلغي الصلاة على سبيل المثال".

وتابع: "سيدنا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الجفاف، لأن رأي أنه سيقوم بقطع يد الكثير من المسلمين، مشيرًا إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب قام بتعطيل حد السرقة، ليس بصفته صحابي أو نبي، ولكنه بصفته ولي الأمر، وهذا يعني أن ولي الأمر له الحق في تعطيل بعض الحدود، وولي الأمر الآن يتمثل في القانون".

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