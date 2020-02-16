» أحمد حلمي يثير الجدل بأول فيديو له على "تيك توك"

فاجأ الفنان أحمد حلمي، متابعيه، بنشره أول فيديو له على تطبيق "تيك توك"، ليعلن بذلك أن هذا هو حسابه الوحيد، ولكنه سقط وهي يعلق على الفيديو، ما نال إعجاب الكثيرين .

قال أحمد حلمي في أول فيديو له على تيك توك: "أهلا بيكوا، ده أول فيديو ليا على حسابي بتيك توك"، ليسقط حلمي عقب ذلك على الأرض، وقال: "مين اللى حط الكرسي دا هنا، المهم ده حسابى على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه".

وظهر حلمي في مقطع فيديو نشره منذ أيام، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذى يغنيها، ويوجه حلمي سؤاله لشاكوش قائلًا: "إيه رأيك فى صوتى" ليرد الأخير "طبعا عالمى"، وينتهي الفيديو بسلامهما.

ويعمل أحمد حلمي حاليا في سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعًا سينمائيًا مختلفا عما قدمه حلمي في السابق.