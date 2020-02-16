الوزيري: هتشوفوا حاجة وهم قريب

16 فبراير 2020 - 09:40 ص

أكد الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بدقة كل مشروعات الوزارة كالمتحف المصري الكبير، وقصر البارون.

وأضاف "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء تمامًا من أعمال تطوير قصر البارون، معقبًا: "ما شاء الله على العمل الذي تم القيام به، الزائر سيشاهد حاجة وهم"، معلنًا أن افتتاح القصر سيكون في غضون بضعة أسابيع، وعملية التطور تعدت حاجر 150 مليون جنيه.

وتابع: "تم الانتهاء من 98% من أعمال الإنشاءات للمتحف المصري الكبير، وتم نقل أكثر من 49 ألف قطعة أثرية للمتحف حتى الآن".