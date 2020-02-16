أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد "كورونا" لهذا السبب

16 فبراير 2020 - 09:31 ص

بالرغم من انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"، قرر الظهور لإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل "كيم جون إيل".

وزار الزعيم الكوري تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير الماضي أي 22 يومًا.

يذكر أن كوريا الشمالية تحتفل بيوم ميلاد الزعيم الراحل في 16 فبراير من كل عام وتطلق عليه اسم يوم المشرق.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية لم تعلن عن عدد الإصابات عندها إلا أن مسئولين صرحوا بأن الحكومة مدت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهر عليهم أعراض الإصابة إلي 30 يومًا، كما تم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس ،بإعلان الطوارئ وهو ما وافق عليه البرلمان.