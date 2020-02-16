امرأة تضرب نتنياهو في مؤتمر انتخابي

16 فبراير 2020 - 09:15 ص

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض علي امرأة تبلغ من العمر 25 عام، بعد أن قذفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ" تفاحة"، خلال مؤتمر انتخاب في حزب الليكود، حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" العبرية.

ولم تصب التفاحة نتنياهو حسبما قالت الصحيفة ، والشرطة احتجزت المرأة علي ذمة التحقيق.

وترددت اخبار عن أن السيدة كانت تقصد ميريام فير يرج ،رئيس بلدية مستوطنة "نتانيا" اليت كانت تقف إلي جواره، حسبما نشرت"صدي البلد".