تعليق ناري من عمرو دياب على اعتزال أيمن بهجت قمر

16 فبراير 2020 - 07:00 ص

رفض الهضبة عمرو دياب قرار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر باعتزال كتابة الأغاني نهائيا .



وقال "دياب" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب : أعرف أيمن بهجت قمر منذ عام 1998 .. وقدم لي أفضل الأغاني الخاصة بي .. حتى حين أسافر دولة عربية وأغني أغنية من كلماته أجد تفاعلا كبيرا من الجمهور العربي.



وأضاف: أرى أن يركز معنا في مجال صناعة الموسيقى أكثر من تلك المجالات الأخرى التي قال أنه سوف يركز فيها مثلا كتابة الأفلام والمسرحيات.



