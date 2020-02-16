نجم الزمالك يحرج مرتضى: هو أنا اللي فصلت كريم شحاتة لما أنصف الأهلي؟

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أحمد عيد عبد الملك

واصل أحمد عيد عبد الملك - تصريحاته الناقدة لمرتضى منصور رئيس الزمالك - بعد هجوم الأخير عليه بسبب تصريحات قالها عن الأهلي في قناة الزمالك.

وقال "عبد الملك" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة "صدى البلد" : لست أنا من أصدر أمرا برحيل كريم حسن شحاتة عن شاشة قناة الزمالك بعد حديثه بشكل حيادي عن الأهلي .

وأضاف: التعصب موجود بين إدارتي الناديين ولست أنا من أصنعه .. سأقول رأيي في أي مكان .

وكان أحمد عيد عبد الملك أكد أنه لن يشجع الأهلي في أي مباراة قارية يخوضها خارج مصر .

ورد مرتضى منصور على هذه التصريحات أنه لن يقبل أن يثير أحد لاعبي الزمالك السابقين التعصب بين جماهير الأحمر والأبيض عبر قناة الزمالك.

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