أديب يحرج عمرو دياب بسؤال عن زوجته .. وهكذا رد

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عمرو دياب
عمرو دياب
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عمرو دياب

دينا الشربينى

فاجأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - المطرب عمرو دياب بسؤال غير متوقع عن الفنانة دينا الشربيني.

وكان "دياب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" ، ليسأله "أديب": "دينا الشربيني جابت لك إيه في الفلانتاين؟".

ولأول مرة يؤكد "دياب" علاقته بـ"دينا الشربيني" ، ليرد قائلا: وفرت لي الجو الذي يجعلني أقوم بعمل جيد يعجب الناس.

وسخر "أديب" من الأجابة قائلا: "بس كدا؟ .. طب أنت كعمرو دياب جبت ايه؟" .. ليرد "دياب" قائلا: أسألها .. بس عموما اعتبرني جبت هدية.

وكان أكثر من فنان وفنانة أكدوا زواج عمرو دياب من دينا الشربيني.

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