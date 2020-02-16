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عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"

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عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني
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المصريون ـ متابعات

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دينا الشربيني تتحدث عن زوجة عمرو دياب السابقة .. فماذا قالت؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الفنان عمرو دياب، قائلا: "كل الناس عايزة تعرف عمرو دياب جاب إيه لدينا الشربيني في الفالنتين، ودينا جابتله إيه".
وعقب "الهضبة" - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- قائلا "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير".
ورد "أديب"، "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب أنت جبتلها ايه، ليرد عمرو دياب ضاحكًا: "اسألها أنت".

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