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إصابة 5 متظاهرين من "السترات الصفراء" في رين الفرنسية

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا
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المصريون ووكالات

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أصيب 5 متظاهرين، السبت، خلال احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" بمدينة رين غربي البلاد.
وتواصلت احتجاجات "السترات الصفراء" للأسبوع الـ66 على التوالي، في مختلف المدن الفرنسية، على رأسها العاصمة باريس؛ حيث باتت فاعليه معتادة في يوم السبت من كل أسبوع.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة رين؛ إثر مواجهات اندلعت بين الطرفين.
وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 5 متظاهرين وتوقيف آخر، وفق مراسل الأناضول.
وذكر بيان صادر عن شرطة باريس أن 14 شخصا فرضت عليهم غرامات مالية جراء مشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتشهد فرنسا، منذ أكثر من عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية أخرى متعلقة بالضرائب ومستوى المعيشة، أبرزها حراك "السترات الصفراء". -

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