إصابة 5 متظاهرين من "السترات الصفراء" في رين الفرنسية

أصيب 5 متظاهرين، السبت، خلال احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" بمدينة رين غربي البلاد.



وتواصلت احتجاجات "السترات الصفراء" للأسبوع الـ66 على التوالي، في مختلف المدن الفرنسية، على رأسها العاصمة باريس؛ حيث باتت فاعليه معتادة في يوم السبت من كل أسبوع.