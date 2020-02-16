  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عمرو دياب

تعليق غير متوقع لـ عمرو دياب على أغاني المهرجانات

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات خطة السيطرة على "كورونا"

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل تهديده بالقتل قبل مباراة الترجي

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: الجماعة الإرهابية فقدت السيطرة على قواعدها

الفيديو

فيديو مبكي للشهيد مصطفى عبيدو مع ابنته قبل استشهاده

أمطار على الإسكندرية

أمطار على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

برنامج جزيرة الحب

قبل أيام من محاكمتها.. انتحار مذيعة شهيرة في عيد الحب

أرشيفية

رد حاسم من «كبار العلماء» على دعوات مقاطعة «الإفتاء»

الدولار والذهب

الذهب يفاجئ المصريين ويرتفع إلى هذا السعر

الشرطة الإسرائيلية تحتجز فتاة ألقت تفاحة على نتنياهو

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة.. تغتصب طفلاً وتصوره لابتزازه

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية

#

القبض على نجل نائب كويتي (التفاصيل كاملة)

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، فتاة ألقت تفاحة نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة السابعة (خاصة)، إنّ الفتاة (25 عاما) ألقت التفاحة على نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي له في مدينة نتانيا شمالي إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الشابة على ذمة التحقيق في الحادث من أجل استجوابها حول دوافعها.
لكن حسب صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، يبدو أن الفتاة -عندما ألقت التفاحة- كانت تقصد رئيس بلدية نتانيا ميريام فيربرغ، الذي كان يتواجد إلى جوار نتنياهو في المؤتمر الانتخابي.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في 2 مارس/آذار المقبل، انتخابات برلمانية هي الثالثة في غضون أقل من عام، دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة في سابقتيها في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 من الحصول على أغلبية 61 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"
» شاهد.. إيفانكا ترامب بالحجاب داخل جامع الشيخ زايد
» "التعليم" تحذر الطلاب من هذا الأمر الخطير
» فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"
» مرتضى منصور: الدوري هدية الحكام للأهلي هذا الموسم
» انتحار ممثلة شهيرة داخل شقتها بعد ليلة عيد الحب
» رئيس الزمالك: رئيس الـ «فيفا» حذر قطر حال هذا الأمر
» آخر مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى
» شركات الاتصالات «تبيع الهواء» وأرباحها وصلت لهذا الرقم
» «الحويني» يفتح النار على مهاجميه بعد «الاعتذار»
» مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان