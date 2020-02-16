"الصحة" تكشف معلومة جديدة عن حامل "كورونا"

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة لم تعلن عن جنسية الأجنبي الحامل بفيروس كورونا أو المكان الذي تم اكتشافه.
وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المكان الذي تواجد به الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا آمن تماما بعد تعقيمه.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى أن مسئولية وزارة الصحة التأكد أن هذا المكان آمن تماما وهو ما حدث بالفعل.
 

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