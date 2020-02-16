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محمد رمضان

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

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تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

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محمد رمضان
محمد رمضان
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الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

قال الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، إنه أخطأ بالسماح للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقعد مساعد الطيار.
وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عددًا من الشخصيات قامت بالتقاط صور معه أثناء تحليقه في الجو ولم يتم نشرها نهائيًا.
تابع: «ناس على مستوى المسؤولية ولا يمكن أن ينشروا مثل هذه الصور».
وتابع الطيار الموقوف أن الشخصيات التي التقطت صورًا معه داخل الطائرة لم يجلسوا على كرسي مساعد الطيار أثناء القيادة.
مضى قائلًا: «أخطأت بالسماح لمحمد رمضان بالجلوس على مقعد القيادة بعد ذهاب مساعدي إلى دورة المياه والتي استغلها رمضان للتصوير داخل الطائرة».
وواصل: «محمد رمضان أبلغني بأنه سيقوم بالتقاط صورة تذكارية حتى يراها نجله، وقال لي: إذا كنت أنا نمبر وان في الخارج فأنا نمبر وان داخل الطائرة».

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