"كورونا" يتسبب في إلغاء أكبر مؤتمر دولي لـ"الموبايل"

15 فبراير 2020 - 11:40 م

قررت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف (2020MWC)، بسبب مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، الذى كان مقررا عقده فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى، وهو أكبر مؤتمر سنوى فى العالم للهاتف المحمول يحضره أكثر من 100 ألف شخص، حوالى 6000 منهم يسافرون من الصين.



وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذى، إن القلق العالمى بشأن تفشى فيروس كورونا وقلق السفر والظروف الأخرى جعل من المستحيل عقد هذا الحدث، وهو ما وصفه رواد صناعة الاتصالات «إنها خيبة أمل كبيرة» ستؤثر على الشركات الصغيرة التى استثمرت مبلغًا غير متناسب من ميزانياتها ووقتها فى هذا الحدث. ويواجهون الآن التحدى المتمثل فى الاضطرار إلى اكتشاف أفضل طريقة لإنقاذ شىء من هذا الوضع الصعب.



وشهد الأسبوع الماضى انسحاب عدد كبير من الشركات واعتذارهم عن المشاركة فى فعاليات المؤتمر، على رأسها «أمازون» و«سونى» و«إل جى إلكترونيكس» و«إريكسون» و«فيسبوك» و«إنتل، كما انسحبت مجموعة الاتصالات الفرنسية Orange، وقالت دويتشه تيليكوم إنه سيكون «من غير المسؤول» إرسال موظفيها إلى تجمع كبير مع العديد من الضيوف الدوليين.

