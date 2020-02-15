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"كورونا" يتسبب في إلغاء أكبر مؤتمر دولي لـ"الموبايل"

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قررت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف (2020MWC)، بسبب مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، الذى كان مقررا عقده فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى، وهو أكبر مؤتمر سنوى فى العالم للهاتف المحمول يحضره أكثر من 100 ألف شخص، حوالى 6000 منهم يسافرون من الصين.
وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذى، إن القلق العالمى بشأن تفشى فيروس كورونا وقلق السفر والظروف الأخرى جعل من المستحيل عقد هذا الحدث، وهو ما وصفه رواد صناعة الاتصالات «إنها خيبة أمل كبيرة» ستؤثر على الشركات الصغيرة التى استثمرت مبلغًا غير متناسب من ميزانياتها ووقتها فى هذا الحدث. ويواجهون الآن التحدى المتمثل فى الاضطرار إلى اكتشاف أفضل طريقة لإنقاذ شىء من هذا الوضع الصعب.
وشهد الأسبوع الماضى انسحاب عدد كبير من الشركات واعتذارهم عن المشاركة فى فعاليات المؤتمر، على رأسها «أمازون» و«سونى» و«إل جى إلكترونيكس» و«إريكسون» و«فيسبوك» و«إنتل، كما انسحبت مجموعة الاتصالات الفرنسية Orange، وقالت دويتشه تيليكوم إنه سيكون «من غير المسؤول» إرسال موظفيها إلى تجمع كبير مع العديد من الضيوف الدوليين.
وقالت شركة «vivo» الصينية للهواتف المحمولة إنها قررت الانسحاب من مشاركتها فى المؤتمر نظراً لأن صحة وسلامة موظفيها وكل الزائرين والحضور تأتى على رأس أولوياتها، وأنها سوف نطرح هاتف APEX 2020 التجريبى الذى كانت تنوى الشركة استعراضه خلال MWC فى وقت قريب، ونفس ما فعلته شركة «أوبو» التى قالت إنها تحترم وتتفهم قرار الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بإلغاء المؤتمر معلنة تأجيل حفل الإطلاق العالمى لهاتف OPPO Find X الذى كان من المقرر إطلاقه فى 22 فبراير الجارى ببرشلونة، إلى شهر مارس المقبل.

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