  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عمرو دياب

تعليق غير متوقع لـ عمرو دياب على أغاني المهرجانات

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات خطة السيطرة على "كورونا"

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل تهديده بالقتل قبل مباراة الترجي

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: الجماعة الإرهابية فقدت السيطرة على قواعدها

الفيديو

فيديو مبكي للشهيد مصطفى عبيدو مع ابنته قبل استشهاده

أمطار على الإسكندرية

أمطار على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

برنامج جزيرة الحب

قبل أيام من محاكمتها.. انتحار مذيعة شهيرة في عيد الحب

أرشيفية

رد حاسم من «كبار العلماء» على دعوات مقاطعة «الإفتاء»

الدولار والذهب

الذهب يفاجئ المصريين ويرتفع إلى هذا السعر

بالفيديو..

فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"

الصفحة الأخيرة

حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»

#

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

#

طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق

#

كيف خدع أحمد حلمي جمهوره مع مغني المهرجانات؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمطرب حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران والتي حصدت العديد من الأرقام القياسية على مستوى العالم.
ويظهر مقطع الفيديو غناء "شاكوش" في "بروفة" بأحد الاستوديوهات للأغنية الشهير، بدون مؤثرات أثناء تسجيل مهرجان بنت الجيران.
وحقق حسن شاكوش شهرة واسعة خلال الأسابيع الماضية بعد تحقيق مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه بحصبة عمر كمال نجاحات ضخمة، حيث حصدت الأغنية أكثر من 80 مليون مشاهدة على موقع يوتوب في أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية "بنت الجيران" على أغاني لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. إيفانكا ترامب بالحجاب داخل جامع الشيخ زايد
» "التعليم" تحذر الطلاب من هذا الأمر الخطير
» فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"
» مرتضى منصور: الدوري هدية الحكام للأهلي هذا الموسم
» انتحار ممثلة شهيرة داخل شقتها بعد ليلة عيد الحب
» رئيس الزمالك: رئيس الـ «فيفا» حذر قطر حال هذا الأمر
» آخر مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى
» شركات الاتصالات «تبيع الهواء» وأرباحها وصلت لهذا الرقم
» «الحويني» يفتح النار على مهاجميه بعد «الاعتذار»
» مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك
» «الصحة العالمية» تكشف 13 خرافة عن فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان