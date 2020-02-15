موسكو تنفي مزاعم أردوغان حول هذا الأمر الخطير في ليبيا

15 فبراير 2020 - 11:22 م

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم السبت، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.



وقال بوجدانوف، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تعليقًا على تصريحات أردوغان: "هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع".



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاتٍ سابقةٍ، إن وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي هما من يديران مجموعة "فاغنر" في ليبيا.

