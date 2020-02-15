» انتحار ممثلة شهيرة داخل شقتها بعد ليلة عيد الحب

أكدت عائلة الممثلة العالمية كارولين فلاك، انتحارها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية،اليوم السبت، قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق لويس بيرتون.



وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب.

وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.

ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.

ونشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، بعض صور من واقعة وصول الشرطة لمنزلها لحظة اعتدائها على صديقها السابق، وبعض من الصور التي ظهرت فيها آثار الاعتداء وتناثر الدماء على النافذة نتيجة الاعتداء.

