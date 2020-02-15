» رئيس الزمالك: رئيس الـ «فيفا» حذر قطر حال هذا الأمر

15 فبراير 2020 - 11:15 م

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حذر قطر من سحب ملف تنظيم كأس العالم 2022.



وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أبلغ إنفانتينو بتطورات مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي قبل إقامتها.



وتابع مرتضى منصور أنه تم إبلاغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن قطر تقوم بتصدير الإرهاب، وأن الفريق المصري لا يريد السفر إلى قطر وخوض السوبر الإفريقي.



وكشف رئيس نادي الزمالك أنه أراد أن يعلم تميم بن حمد درس لذلك قام بوضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع شعار تحيا مصر.

