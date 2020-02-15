"أبو بكر": مصر بدأت مرحلة حقيقية للنهوض بهذا المجال

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خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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المصريون ـ متابعات

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أكد خالد أبو بكر، أن قطاع الغزل والنسيج يشهد اهتمامًا كبيرًا في ظل الخطوات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة في هذا الصدد، معقبًا: " هذه الخطوات لم نراها من قبل ".
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، :"الاجتماع والبيانات والاهتمامات الرئاسية تؤكد ذلك.. مصر بدأت مرحلة حقيقية وجديدة بالاهتمام والنهوض بقطاع الغزل والنسيج تحت إشراف ورعاية وعزيمة رئيس الجمهورية.. وأتوقع خطوات هامة في هذا الأمر".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، لا سيما في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني.

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