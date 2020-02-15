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اليمن.. انقطاع تام للتيار الكهربائي في عدن بسبب خلل فني

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انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن معظم مديريات محافظة عدن، جنوبي اليمن، السبت، نتيجة خلل فني، بحسب مصدر حكومي.
وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة اليمنية، محمد المسبحي، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن (عددها 5) "خرجت عن الخدمة بالكامل، نتيجة خلل فني في خطوط نقل الطاقة بمنطقة دارسعد 1 بعدن".
وأشار إلى أن المهندسين والفنيين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، وعودة المنظومة للعمل خلال الساعات القادمة.
وقدم المسبحي اعتذاره للسادة المشتركين عن المضايقات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي والخارجة عن ارادة المؤسسة، حسب قوله.
وتعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، تزامنًا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانًا 40.
وبشكل عام، تعاني غالبية محافظات اليمن من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، منذ نحو 6 أعوام، بسبب الحرب، وتذبذب وصول الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة، في ظل عجز الحكومة والتحالف العربي عن معالجة هذا الوضع.وتدور الحرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة "الحوثي"، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح وجعلت 8 من كل 10 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، أواخر 2019.ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني وجود امتدادات إقليمية له، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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