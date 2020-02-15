» خلاف على الميراث يودي بحياة برلمانية باكستانية

15 فبراير 2020 - 10:00 م

أسفر خلاف حول الميراث، السبت، عن مقتل عضوه برلمان إقليم السند، جنوب شرقي باكستان، شاهيناز أنصاري على يد نجل شقيق زوجها.



وأفاد موقع "Geo" الإخباري المحلي بأن البرلمانية عن حزب "الشعب الباكستاني" (معارض) تعرضت لهجوم مسلح خلال مشاركتها في مراسيم تأبين شقيق زوجها "زاهد كوهار" من طرف نجل شقيق الأخير.

وأوضحت شرطة مدينة "نواب شاه"، حيث وقع الحادث، أن شاهيناز كانت على خلاف مع مهاجمها حول ملكية قطعة أرض بالمنطقة.