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ظهور مفاجئ لإيفانكا ترامب بالحجاب في الإمارات

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إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
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أحمد سالم

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إيفانكا ترامب

ظهور مفاجئ

إيفانكا ترامب بالحجاب

ظهرت نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، وهي ترتدي الحجاب، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي، الذي تشارك فيه بدعوة من الإمارات، والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لأحدى المعالم الشهيرة في دبي.

واستقبل إيفانكا ترامب، لحظة وصولها للأمارات، القنصل العام الأمريكي فيليب فراين، ومنى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.

ونشرت الصفحة الرسمية للخارجة الأمريكية صور فور وصولها، وعلقت عليها قائلة: «يسعدنا الترحيب بالسيدة إيفانكا ترامب في دبي، رحب بها واستقبلها القنصل العام فيليب فراين وسعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة».

شاهد الصور..





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