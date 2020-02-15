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وفاة اللواء أحمد نصر قائد معركة المنصورة الجوية

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فتحي مجدي

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قائد معركة المنصورة الجوية

وفاة قائد معركة المنصورة الجوية

معركة المنصورة الجوية

الفريق أحمد عبد الرحمن نصر

توفي اليوم الفريق أحمد عبد الرحمن نصر، أحد أبطال حرب أكتوبر، وقائد معركة المنصورة الجوية، بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت الجنازة اليوم على أن يقام العزاء غدًا في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

والراحل هو قائد معركة المنصورة الجوية، التي وقعت يوم 14 أكتوبر 1973، ضمن حرب أكتوبر 1973، والتي توصف بأنها أكبر معركة جوية بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان وقتها قائد اللواء الجوي 104 بقاعدة المنصورة الجوية، وتصدى بنجاح لمحاولة القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة في دلتا النيل في طنطا، والمنصورة، والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوى.

لكن تصدت لها الطائرات المصرية، وأصبح ذلك اليوم العيد السنوي للقوات الجوية المصرية.

وأشار بيان أذاع راديو القاهرة آنذاك إلى أنه خلال تلك المعركة دمرت القوات المصرية 15 طائرة إسرائيلية وأصيبت 3 طائرات مصرية. كما تمكنت مضادان الدفاع الجوي من إسقاط 29 طائرة للعدو منها طائرتا هليكوبتر، ليكون إجمالي الخسائر الإسرائيلية من في المعارك اليوم 44 طائرة منها طائرتا هليكوبتر.

يذكر أن اللواء الراحل شغل منصب قائد القوات الجوية 1990الى 1996.

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