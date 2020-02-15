رفض طعن مرتضى منصور على وقف «الزمالك اليوم»

15 فبراير 2020 - 09:31 م

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.









وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.









كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا رسميًا بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.







