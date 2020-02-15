» روسيا تفتح النار على "أردوغان"

15 فبراير 2020 - 09:19 م

شن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا تصريحاته بشأن ليبيا بالمزاعم.

وقال "بوجدانوف" الذي يتولى منصب نائب وزير الخارجية الروسي، إن "مزاعم الرئيس التركي بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور".

وجاءت تصريحات المسئول الروسي البارز، في حديث للصحفيين اليوم.

وقال: "هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟".

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.