» برشلونة يطالب جماهيره بتشجيع الريال.. ويُعلن ضم «نيمار»

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برشلونة

المصريون

هاكر

تعرضت حسابات نادي برشلونة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاختراق من قبل مجموعة أسمت نفسها "Our Mine "، وفق ترجيح احتمالية اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.

ونشر حساب الفريق الكتالوني الناطق باللغة الإسبانية تغريدة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "مرحبا نحن Ourmine حسنا لقد قرأنا بعض الرسائل الخاصة ويبدو أن نيمار سيعود".

وشهد حساب برشلونة العربي تغريدة باللغة العربية جاء فيها: "بعدين شدعوه حولوا على مدريد احسن لكم فريق اورماين"، وأضاف من يبدو أنهم مخترقون في تغريدة أخرى قائلين: "اسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي اجمع فريق اورماين لأمن المعلومات".

وأعلنت مجموعة أورماين التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، علاوة على مطالبة جماهير البارسا بتشجيع الغريم التقليدي، ريال مدريد.

وتعد أورماين مجموعة اختراق ، تعمل على اختراق أمان النظام أو الشبكة، وقد قامت المجموعة باخترق حسابات العديد من المشاهير على الإنترنت، وغالبًا ما تعمل على التخريب، بهدف الإعلان عن خدماتها التجارية.

يذكر أن برشلونة كان قد فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على ضيفه خيتافي، السبت، ليتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي، ريال مدريد.


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