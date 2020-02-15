رسميًا.. «السلام» يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز

15 فبراير 2020 - 08:47 م

يستضيف ملعب السلام بشكل رسمي مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي وصن داونز في لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، ان الامن وافق علي حضور 10 آلاف مشجع للنادي الاهلي .

ويسعي اتحاد الكرة ان يزيد عدد من الجمهور اكثر من 10 الآف مشجع لتعطي دفعة معنوية للاهلي والفرق المصرية فى مشوارهم الصعب فى دوري أبطال أفريقيا لحصد اللقب من أجل اسعاد الجماهير المصرية .

ورفض الامن إقامة مباراة الاهلي وصن داونز علي ستاد القاهرة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.