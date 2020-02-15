» قدم مبتورة تثير الذعر بمصر القديمة

15 فبراير 2020 - 08:39 م

أثار العثور على قدم بشرية مبتورة الذعر فى منطقة عين الصيرة بمصر القديمة، قبل أن يتبين لاحقًا أنها لمريض سكر.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة،كواليس الواقعة التي أثارت اللغط خلال الساعات الماضية.

وقالت التحريات إن القدم المبتورة تعود لأحد مرضى السكر، حيث أجرى عملية بتر لقدمه في عيادة غير مرخصة، ثم ألقى الجزء المبتور بجوار أحد المباني.

وشارت التحريات إلى أن الأهالى عثروا على الساق ما تسبب في حالة من الذعر، موضحة أن الرجل على قيد الحياة، وتم الوصول إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العيادة التي تم إجراء العملية بداخلها.

وكان قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بالعثور على أجزاء من "قدم شخص"، مقطوعة، وملقاة بالبلوك رقم 95 بمنطقة عين الصيرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على دماء وقدم مبتورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مريض سكر بعد بتر قدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.