نرمين الفقي تصدم متابعيها بهذا الزي

15 فبراير 2020 - 07:53 م

فاجأت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بعدد من الصور التي تظهر فيها بالحجاب والعباية الإسلامية فى الحرم المكى خلال أدائها مناسك العمرة.



وعقب تشر الفقي تلك الصور، نالت إشادة واسعة وانهالت عليها التعليقات التي تتغنى بجمالها في الزي الإسلامي.



وعلق العديد من المتابعين على الصور: «قمر بالحجاب.. يا رب كدة ع طول والله أحلى كتير وأنتي بالحجاب ربنا ييثبتك يا حبيبتي.. ما شاء الله زي القمر.. ياريت ربنا يهديكي للحجاب.. الله على الجمال الطبيعى».



وجذبت الفنانة، إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.











