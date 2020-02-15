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قطر: جهود حل الأزمة الخليجية فشلت

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المصالحة الخليجية

علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، على الجهود التي بُذلت مؤخرًا بشأن المصالحة الخليجية.

وقال الوزير القطري، في كلمة بمؤتمر ميونيخ للأمن، إن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح، مشددًا على أن المساعي علقت مطلع يناير 2020.

وذكر "آل ثاني": "كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات. لم نكن المسؤولين ونحن منفتحون على أي جهد لحل هذه المشكلة".

وتابع: "للأسف الجهود لم تنجح وعلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن ذلك".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الدولي.. المجتمع الدولي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام، ومن أجل ذلك يجب أن نعزز تطبيق القانون".

وأضاف: "بدلا من إدارة الأزمات، نتبنى مبدأ الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال آليات ملزمة وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية التي ترمي في النهاية إلى حماية المدنيين"، مجددا التأكيد على الالتزام بالتفاوض.

وقال: الآن نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاقية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط. ورغم التوترات الجيوسياسية، بإمكاننا أن نحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الالتزام والحوار الجماعي المتبادل".

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