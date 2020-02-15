الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائي كأس مصر

15 فبراير 2020 - 07:45 م

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16.

وجاء هدف الاتحاد الأول عن طريق عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، ثم أضاف محمد الصباحي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 55، بينما سجل محمد عبد المجيد هدف أسوان الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لنور السيد في الشوط الثاني من المباراة بسبب الاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وسيلاقى الاتحاد السكندري في دور الثمانية من كأس مصر، الفائز من مباراة المقاولون والمصري.