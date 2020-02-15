  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحويني ونجله

«الحويني» يفتح النار على مهاجميه بعد «الاعتذار»

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونوريتش سيتي

بن فرحان

السعودية تتوعد إيران

أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف 13 خرافة عن فيروس كورونا

هيثم زكي

قرار حاسم من النيابة بشأن وفاة هيثم أحمد ذكي

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«مدبولي»

ناعوت والحويني

فاطمة ناعوت: «الحويني لما قرب يموت اعتذر عن خرافاته»

عامل مزلقان يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مواطن

عامل مزلقان يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مواطن

استاد القاهرة

إعلامي: «خمور وحشيش» في استاد القاهرة

الغنوشي زعيم النهضة

مفاجأة.. "النهضة" تقلب الطاولة على الحكومة التونسية الجديدة

برشلونة يتخطى خيتافي بهدفي «جريزمان» و«روبرتو»

الرياضة

جريزمان
جريزمان
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»

#

الزمالك يتخطى الجونة بهدفي «شيكابالا» و«أوناجم»

#

«جريزمان»: علينا التعلم من أخطاءنا قبل مواجهة الريال

#

«جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة

ميسي

برشلونة

المصريون

خيتافي

تغلب فريق برشلونة على ضيفه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أنطوان جريزمان وسيرجي روبرتو في الدقيقتين 33 و39

وفي الشوط الثاني، قلص خيتافي الفارق بتسجيل هدف عن طريق أنجل لويس رودريجيز في الدقيقة 66.

ورفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد، الذي يواجه سلتا فيجو غدا الأحد، وتوقف رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفي «جريزمان» و«روبرتو»
» «ندالًا» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز.. و«جاساما» للإياب
» مصر تتسلم طائرة جديدة من فرنسا
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش
» «الصقر»: استاد القاهرة للمباريات سابقًا.. المهرجانات حاليًا
» «هازارد» على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو
» إصابة حارس صن داونز قبل مواجهة الأهلي
» فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» أبوقير يطيح بـ«الحدود» من الكأس.. وينتظر الفائز من الأهلي والترسانة
» المشدد 30 سنة لشقيق يوسف بطرس غالي
» مدرب الزمالك يتحدث عن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان