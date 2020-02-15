» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفي «جريزمان» و«روبرتو»

15 فبراير 2020 - 07:14 م

تغلب فريق برشلونة على ضيفه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما أنطوان جريزمان وسيرجي روبرتو في الدقيقتين 33 و39

وفي الشوط الثاني، قلص خيتافي الفارق بتسجيل هدف عن طريق أنجل لويس رودريجيز في الدقيقة 66.

ورفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد، الذي يواجه سلتا فيجو غدا الأحد، وتوقف رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث.