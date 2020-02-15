» «ندالًا» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز.. و«جاساما» للإياب

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المصريون

الاهلى

صن داونز

أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين الكونغولي جان جاك نجامبو ندالا، حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي بين، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه اختيار لجنة الحكام بـ«كاف» على الجامبي، بكاري جاساما، ليدير لقاء العودة بين الفريقين، والمقرر له يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر الأهلي يدخل مباراة صن داونز حاملًا ذكرى خروجه من المسابقة في الموسم الماضي والتي كانت على أمام صن داونز بعدما تلقى هزيمة بخماسية، في مباراة الذهاب قبل أن يخسر الفريق الجنوب إفريقي في ستاد برج العرب بهدف دون رد.


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