» مصر تتسلم طائرة جديدة من فرنسا

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استقبل الطيار وزير الطيران المدني، محمد منار ونائبه منتصر مناع، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، منذ قليل، أولى طائرات مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل SU_GFJ من طراز إيرباص A320neo .

ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها.

وتشمل الصفقة المتعاقد عليها، طائرات من طراز الإيرباص A320Neo و7 طائرات من طراز الإيرباص A321Neo .

ومن المقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب"، لتكون بذلك أول شركة تُشغل معا طرازي A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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