» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نوريتش

15 فبراير 2020 - 06:46 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمباراة نوريتش سيتي، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد

خط الوسط: جوردان هندرسون – جيني فينالدوم – نابي كيتا

خط الهجوم: أليكس تشامبيرلين - روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

ويجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل 3 أسابيع في مباراة ولفرهامبتون بالبريميرليج.